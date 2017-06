Itinéraire d’un jeune professionnel sénégalais passionné de cuisine – Mohamed Daff, gagnant du concours « Goût de France 2017 »

Le 21 mars, Mohamed DAFF, heureux gagnant du concours « Goût de France 2017 », a été invité par l’Ambassadeur de France, Christophe Bigot, à dîner à la résidence. C’est sa recette « saumon laquée au maad et miel de Casamance » qui a été, pour son originalité et l’utilisation de produits du terroir, sélectionnée. OFII : Vous n’avez pas hésité, lorsque l’OFII vous y a incité, à participer au concours « Goût de France ». Au final, vous avez été l’heureux gagnant. Qu’en dites-vous ? Mohamed Daff : Cela a été pour moi une grande joie. Mais je l’avoue, je n’avais pas imaginé une seule seconde que je puisse sortir gagnant de ce concours ! En fait, je me suis dit : « l’important c’est de participer » … J’avoue que j’ai été heureux d’apprendre que ma recette avait retenu l’attention du jury. C’est un véritable honneur pour moi qui en suis à mes débuts dans la profession de cuisinier ! J’ai tellement encore à apprendre …. OFII : Il s’agissait de revisiter un plat français en y introduisant des produits du terroir sénégalais. Comment vous est venue l’idée d’associer au saumon, le maad, le tamarin, le miel de Casamance et le niébé ? Mohamed Daff : En fait je pense avoir été inspiré par mon retour au sein de ma famille, plus particulièrement de la terre de mon village à Kanel. C’est dans le Fouta que l’on cultive le niébé et dans mon enfance après l’école, j’ai, comme beaucoup d’enfants, passé mes vacances à cultiver. Vous savez, j’ai participé à ce concours tout juste 5 mois après mon retour de France. J’ai en effet passé 7 mois à la Tremblade, grâce à l’OFII, à exercer mon métier de cuisinier dans un restaurant spécialisé dans les fruits de mer et poissons. Cette expérience m’a beaucoup appris mais je pense aussi qu’après 7 mois, j’avais un peu de nostalgie de ma terre sénégalaise … Je pense bien que c’est ainsi que j’ai été inspiré pour l’utilisation de ces produits de terroir. OFII : Au final, vous avez été l’heureux gagnant de ce concours avec votre recette « saumon laqué au maad et miel de Casamance et flanc de niebé aux carottes et tamarin » Mohamed DAFF : Je remercie Son Excellence Christophe BIGOT d’avoir eu cette idée de lancer ce concours de recette de cuisine revisitée avec des produits du terroir. Avec ce « métissage » culinaire, il me semble que j’ai essayé de mettre en valeur la belle relation d’amitié qui existe entre mon pays, le Sénégal et la France. Mohamed DAFF et 3 jeunes professionnels dans les cuisines du restaurant "Alkimia" OFII: L’Ambassadeur a souhaité pouvoir déguster votre recette. Demain mercredi 03 mai, vous irez cuisiner à la résidence de France. Qu’en dites-vous ? Mohamed DAFF : C’est un véritable challenge qui m’a été lancé ! J’avoue que j’ai décidé de le relever. J’espère vivement que ma préparation plaira à Son Excellence M. Christophe BIGOT. Je redoute un peu le verdict ! En tous les cas, je ferai de mon mieux.



source: Ambassade France au Sénégal

