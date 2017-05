Ivanka Trump accompagne son père… avec l’accord de son rabbin

Ivanka Trump, la fille et collaboratrice du Président américain, fait partie du premier voyage à l’étranger de Donald Trump. Pour prendre l’avion un vendredi, elle a demandé l’accord de son rabbin.



Une visite en accord avec sa religion. Ce vendredi, Ivanka Trump partira avec son père Donald Trump à bord d’Air Force One pour l’accompagner lors de son premier voyage à l’étranger en tant que Président américain. Son mari Jared Kushner, haut conseiller, sera aussi du déplacement. Mais le couple a demandé un avis avant de quitter Washington: celui d’un rabbin. Ils sont tous deux juifs orthodoxes et respectent strictement le shabbat, qui interdit de travailler d’utiliser des objets électroniques dès le coucher du soleil le vendredi, jusqu’à la tombée de la nuit le samedi. Mais un rabbin a accordé à Ivanka Trump et Jared Kushner une dérogation, comme l’a expliqué une source à Politico.



Ivanka Trump et Jared Kushner ne pouvaient pas éviter ce voyage : le trentenaire, que le président a notamment chargé de ramener la paix au Proche-Orient et de réformer l’administration entière, est un des principaux organisateurs du déplacement aux cinq étapes : l'Arabie Saoudite, Israël, Rome (avec une visite avec le pape François), Bruxelles, pour le sommet de l'Otan, et la Sicile, pour le sommet du G7.



La fille du président, qui a le titre d’adjointe depuis peu, organisera une table-ronde avec des femmes en Arabie Saoudite, d'après The Hill. Il s’agira pour tous les deux du deuxième voyage officiel à l’étranger: Jared Kushner s’est rendu en Irak au mois d’avril, Ivanka Trump se trouvait elle à Berlin quelques jours plus tard, à l’invitation de la chancelière allemande, Angela Merkel.



Le couple avait obtenu une dérogation similaire le 20 janvier dernier, jour de l’investiture de Donald Trump. Ils avaient utilisé une voiture pour se rendre aux différents événements prévus, du Capitole aux bals, puis à l’église le lendemain matin.



"Il est primordial de déconnecter"

Ivanka Trump s’est convertie au judaïsme avant d’épouser Jared Kushner en 2009, et partage régulièrement des images la montrant avec ses trois enfants durant les différentes fêtes juives. La famille respecte les préceptes de la religion, en particulier le shabbat, dont elle a expliqué dans son livre «Women Who Work», l'importance toute particulière: «Durant cette période, nous déconnectons complètement : pas d’emails, pas de télévision, pas d’appels, pas d’Internet. Nous profitons de ce temps ininterrompu ensemble et c’est formidable. En plus d’être une partie sacrée de notre religion, nous vivons dans un monde qui va tellement rapidement qu’il est primordial de débrancher et de consacrer ce temps pour les uns et les autres. […] Cette pause est ce qui me permet de retourner au travail à pleine vitesse le lundi –ou en réalité le samedi soir, lorsque je me reconnecte!»



Jared Kushner avait contourné shabbat en octobre dernier pour gérer le scandale causé par la diffusion d’une vidéo dans laquelle on entendait Donald Trump se vanter de pouvoir «attraper les femmes par la chatte» grâce à sa notoriété. Il était à l'époque une des éminences grises de la campagne du milliardaire.



Source: Voici