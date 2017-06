Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ivanka Trump, effarée par le "degré de méchanceté" à la Maison-Blanche Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2017 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

Ivanka Trump n'est pas au bout de ses surprises. La fille et conseillère du président a révélé avoir été "aveuglée" par le "degré de méchanceté" à la Maison-Blanche depuis l'élection de son père, dans une interview accordée à la chaîne américain Fox News, ce lundi 12 juin.



"C'est dur, et il y a un niveau de méchanceté auquel je ne m'étais pas préparée", a expliqué la "Première Fille". "Je ne m'attendait pas à ce que cette expérience soit aussi intense. Mais cela n'est pas censé être facile", a ensuite admis Ivanka Trump.

"Je pense que j'ai personnellement parfois été aveuglée par les parades, par la férocité. Mais en ce qui me concerne, j'essaye de garder la tête froide, de ne pas écouter tous ces bruits de couloirs, de travailler très dur afin de laisser un impact positif dans la vie des gens", a continué la conseillère du président.

Pour rappel, Ivanka Trump a officiellement été nommée conseillère fin mars dernier. "Je vais continuer à apporter à mon père mes conseils et recommandations, comme je l'ai fait durant toute ma vie", avait justifié l'ex-mannequin.



Elle occupe un poste d'employée non rémunérée, accompagnant ainsi son père et son mari, Jared Kushner, qui est haut conseiller. La fille chérie de Donald Trump dispose également, d'un bureau à la Maison-Blanche.



source: Closermag





