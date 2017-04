Depuis que Donald Trump est offi­ciel­le­ment président des États-Unis, il s’est installé à la Maison-Blanche, quit­tant New York et sa Trump Tower pour Washing­ton D.C. Sa fille Ivanka a suivi le mouve­ment : elle et son époux Jared Kush­ner ont égale­ment démé­nagé dans la capi­tale fédé­rale et ont investi une maison du quar­tier aisé de Kalo­rama, où vivent notam­ment le fonda­teur d’Ama­zon ainsi que Michelle et Barack Obama. Mais avec ces nouveaux arri­vants sont aussi appa­rus quelques désa­gré­ments. Pour assu­rer la sécu­rité de la fille du président, les services secrets limitent de façon péremp­toire le station­ne­ment dans sa rue. Les trot­toirs sont égale­ment barrés, empê­chant les piétons de circu­ler norma­le­ment. Des mesures qui font monter la moutarde au nez des voisins.



La maison d’Ivanka Trump est aussi un point de rallie­ment pour des oppo­sants à la poli­tique menée par son père. Ce week-end, samedi 1er avril, des mili­tants favo­rables à la préser­va­tion de l’en­vi­ron­ne­ment ont mani­festé devant chez elle pour signi­fier leur oppo­si­tion au fait que Donald Trump s’at­taque aux lois censées proté­ger la planète. D’après le maga­zine People, Ivanka Trump n’était pas chez elle au moment de la mani­fes­ta­tion, mais une de ses voisines, Dianne Bruce, n’en a pas raté une miette. Et les témoins présents ne l’ont pas ratée non plus.



Sur les réseaux sociaux, plusieurs photos d’elle circulent et elle a instan­ta­né­ment suscité une vague d’adhé­sion chez les détrac­teurs de Donald Trump. Sans prendre formel­le­ment part à la mani­fes­ta­tion, elle s’est avan­cée sur le seuil de sa maison, a revêtu d’un manteau en four­rure et tenait un verre de vin blanc à la main, pour appor­ter son soutien aux mani­fes­tants. Souriante, elle a suscité nombre de commen­taires humo­ris­tiques et incarne une nouvelle figure anti-Trump. Au cas où elle ne s’en­ten­drait vrai­ment pas avec sa célèbre voisine, on peut lui présen­ter nos média­teurs locaux, Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, grands spécia­listes des rela­tions de voisi­nage compliquées…