Ivre, il provoque une coupure d’électricité DAHLEM – Un automobiliste en état d’ivresse a fait de gros dégâts samedi matin, dans la rue des trois cantons.

Il était aux alentours de 6h, samedi matin, quand un automobiliste, qui roulait trop vite en provenance de Dippach, a perdu le contrôle de son véhicule, et s’est retrouvé sur la voie de gauche, rue des trois cantons à Dahlem. Il a ensuite manœuvré trop vite et a percuté une barrière de chantier et un boitier électrique avant de finir sa course dans un champ.

La voiture a été très endommagée et, est bonne pour partir à la casse. Le conducteur, lui, ne souffre que de blessures légères grâce au déclenchement des airbags. Son permis lui a été retiré. Les habitants des maisons aux alentours ont été brièvement privés d’électricité, à cause du boitier électrique endommagé.

