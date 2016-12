Ivre mort, le soulard de Ouakam refuse de payer le taxi

Charretier de son état, J.Faye est également un incorrigible saoulard. Ce qui fait que bien qu'il soit domicilié à Ouakam, il se rend presque tous les soirs à Grand-Yoff pour lever le coude.



C'est ainsi que ce 19 décembre, comme à son habitude, il était parti se saouler. et lorsque vint l'heure de rentrer à trois heures du matin, il a tout de suite hélé un taxi alors qu'il n'avait pas un rond en poche.



Après avoir convenu de payer la somme de 1500 francs avec le chauffeur, ce dernier a été surpris lorsque arrivé à destination, son client a refusé de payer le prix de la course. et pour ne rien arranger, il a refusé de descendre du véhicule.



Et conduit à la Police, il a justifié son geste par son ivresse. Mais, il a malgré tout été envoyé à la prison de Reubeuss où il aura tout le loisir de se dessaouler. .



Source vox populi