Jürgen Klopp : « Je veux Sadio Mané les yeux dans les yeux avant de prendre une décision sur l'énorme match contre Chelsea de ce mardi 31 janvier »

Jürgen Klopp a déclaré qu'il avait besoin de se pencher sur les yeux de Sadio Mané avant de prendre une décision sur la façon dont son joueur peut être l'énorme affrontement Liverpool Premier League contre Chelsea à Anfield ce mardi 31 janvier.



L’équine nationale Sénégal a perdu ce samedi 28 janvier dans le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, avec l'ailier de Liverpool Sadio Mané qui manqué le coup-de-pied crucial lors des tirs au but.



Vingt-quatre heure après cette élimination, les Reds avaient affrété un jet privé pour ramener le joueur à Merseyside mais Klopp a révélé qu'il avait été empêché dans un premier temps de décoller dimanche.



" C'est bon. En fait, nous avons pensé que ce serait possible hier, nous avions l'avion, mais il n'était pas autorisé à aller dans l'avion. Nous avons donc dû attendre pour apporter l'avion de A à B, mais maintenant tout est bon et il sera ici ce soir à un moment donné. Alors nous devons voir ."



" Je lui ai parlé, c'est tout bon jusqu'à présent. Bien sûr, nous serons demain matin à la formation et puis nous devons prendre une décision. En ce moment, je n'en ai aucune idée. Je dois regarder dans ses yeux, voir tout ce qui est possible avec lui et ensuite prendre une décision . "



Klopp a révélé qu'il espérait que Mané marquerait sa pénalité pour garder son équipe dans la compétition, même si il souligne le retour important pour un joueur de son équipe qui a manqué tout au long de Janvier.



« C'est un joueur de qualité et c'est plus facile si vous l'avez dans l'équipe, au minimum autour de l'équipe, c'est sûr. Je pense que c'est juste, mais ce n'est pas qu'il peut décider des jeux par lui-même ou nous devrions nous attendre à cela. C'était une situation étrange dans le match du Sénégal contre le Cameroun. Je ne voulais pas pour une seconde qu'il allait manquer la pénalité, mais à la fin, il est arrivé », a laissé entendre Klopp et d'ajouter: « Alors il revient, il est une sorte d'option pour le match de Chelsea, nous devons voir. Mais il est de retour au moins pour le match Hull, c'est bien sûr bien pour nous. Nous avons un très bon joueur de retour pour la sélection, c'est une bonne nouvelle, rien d'autre. Il est de retour ce soir avec espoir et nous devons décider comment nous pouvons l'impliquer pour demain de façon ou non. Alors tout est comme avant ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net