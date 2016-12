Jürgen Klopp : « Nous trouverons des solutions à l'absence de Sadio »

Jürgen Klopp est confiant que son équipe de Liverpool est talentueux et assez polyvalent pour faire face à l'absence à venir de Sadio Mané.



Sadio Mané sera absent en service international après le match des Reds à Sunderland le 2 janvier et l'attaquant pourrait manquer l'intégralité de leur calendrier le mois prochain, en fonction de la performance du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations-Gabon 2017.



Le joueur de 24 ans a impressionné énormément depuis son transfert d'été à Anfield en provenance de Southampton et il est le meilleur buteur de Liverpool cette saison, avec huit buts en 16 matches de la Premier League.



En conférence de presse cet après-midi, Klopp a été demandé, s'il a proposé un plan pour compenser le départ temporaire de Mané, et le patron des Rouge a soutenu que le reste de ses joueurs peuvent combler le vide laissé par le n ° 19.



"Oui. Espérons que vous n'êtes pas surpris! Bien sûr, »répondit Klopp.



"En ce moment, quel genre de joueur est Sadio? Il est un ailier, donc un joueur très offensif, joueur exceptionnel, très bon, peut jouer dans le demi-espace, peut tout faire, si agréable », a déclaré Klopp.



" Nous n'avons pas cinq autres ailiers, mais si nous aurions eu cinq autres ailiers pour le remplacer déjà, alors nous ne pouvons pas avoir l'équipe que nous avons en ce moment, avec l'atmosphère que nous avons en ce moment où tout le monde se sent vraiment important.

Alors Sadio est absent et nous devons trouver des solutions. Ils peuvent être dans des circonstances, des circonstances très spécifiques, sur le marché des transferts, mais sinon ils sont dans l'équipe ", a fait savoir Klopp.



