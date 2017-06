Une belle dame nigériane, nommée Diane Emily Kamsi, a déclaré qu’elle aurait vendu son âme au diable pour la fortune et la richesse. Elle a publié un message sur sa page Facebook, dans lequel elle se vante d’avoir vendu son âme au diable pour de l’argent. La diplômée de l’Université du Cap en Afrique du Sud a déclaré avoir vendu son âme à Satan parce qu’elle ne veut pas d’un ciel sans argent.







Dans son post, Kamsi a exprimé que sa vie et son âme lui appartenaient, et qu’elle pouvait décider avec qui marcher.



Elle a écrit: « PAUVRES NIGÉRIANS INSENSÉS, AFFAMÉS ET SANS EMPLOI. J’AI VENDU MON ÂME À SATAN ET QUOI? C’EST MA VIE ET MON ÂME, ALORS JE DÉCIDE AVEC QUI JE DOIS MARCHER… JE NE VEUX PAS D’UN PARADIS SANS ARGENT. GLOIRE À SATAN »







Ces déclarations ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux et l’on se demande où va le monde.