David Beckham est très proche de ses enfants et n'hésite pas à leur prouver son amour, à chaque occasion. Il a récemment posté un beau cliché de lui, en train d'embrasser, sur la bouche, sa fille Harper, âgée de 5 ans. Cette photo a fait polémique et l'ancien footballeur a reçu de nombreuses critiques. Il a tenu à y répondre dans une interview accordée à un média local thaïlandais.



La star britannique du ballon rond confie : "J'em­brasse tous mes enfants sur la bouche ! Enfin, peut-être pas Brook­lyn, il a 18 ans, il pour­rait trou­ver ça un peu bizarre. Je suis très affec­tueux avec les enfants. Mais j'ai été élevé comme ça et c'est comme ça qu'on est avec les enfants, Victo­ria et moi. On veut montrer à nos enfants notre amour et on les protège, on veille sur eux, on les soutient." De l'amour et uniquement de l'amour !



"Nos enfants passent avant tout"

Dans une interview accordée à Madame Figaro en septembre dernier, David Beckham confiait que sa vie et celle de sa femme, Victoria Beckham, tournait autour de ses enfants : "Nous organisons notre emploi du temps en fonction de nos impératifs familiaux. Nos enfants passent avant tout. Je continue de les emmener à l'école quasiment tous les matins. Avec les garçons, je suis sans doute un peu plus strict. Avec Harper, la petite dernière, je ne peux pas résister, ce qui m'attire parfois des ennuis !"



