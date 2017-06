Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici J'étais choqué de découvrir que ce couple vit dans les égouts depuis 22 ans, mais jetez un coup d'oeil à leur maison ! Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2017 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

VUES 577 Une femme du nom de Maria Garcia souffrait d’un problème de toxicomanie. Elle a rencontré son mari, Miguel Restrepo, dans les rues de la Colombie et il souffrait lui aussi du même problème.



Leur vie était loin d’être un conte de fées, mais ils ont commencé à se soutenir mutuellement pour se sortir de cette dépendance atroce.



Plus de 22 ans plus tard, ils ont réussi à retrouver une vie normale, mais ils vivent toujours au même endroit. Une fosse des eaux usées qu’ils avaient littéralement transformées en maison!



Le taux de criminalité et de trafic de drogue en Colombie est un des plus élevés au monde.



Comme ils n’avaient pas de famille pour les aider, ce couple a dû se trouver un endroit pour vivre.



S’ils n’avaient pas été la un pour l’autre, ils n’auraient jamais pu surmonter les épreuves difficiles.



Grâce à cet endroit, ils ont pu vivre un nouveau départ.



Au fil des années, cet endroit est devenu très important pour eux.



Ils vivent dans cet endroit depuis 22 ans.



Ils ont maintenant un chien qu’ils adorent!



Ils ne manquent de rien dans cette maison.



Ils ont l'électricité, la lumière, le chauffage central et même une petite cuisine!



Ils ont même une télévision!



Ils décorent leur maison comme tout le monde lorsque vient le moment!



Ils disent que le quartier est calme et paisible.



Leur chien, Blacky, est un peu comme leur enfant!



Ils n’ont jamais pensé à quitter cet endroit. Ce couple prouve que l’argent et le luxe ne font pas le bonheur.

Une très belle histoire!





Accueil Envoyer à un ami Partager