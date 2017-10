JACKPOT : Les folles retombées générées par l'arrivée de Neymar au PSG ​Son arrivée pour 222 millions d'euros au Paris Saint-Germain, a été le feuilleton de l'été en France comme partout dans le monde et avait fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, en s'attachant les services de Neymar, le club de la capitale semble bel et bien avoir réalisé le coup du siècle.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2017 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

Pour commencer, doit-on vraiment s'attarder sur l'apport sportif du Brésilien ? Doit-on rappeler à tous l'étendue du talent de l'ancien joueur du FC Barcelone ? Bien évidemment, la réponse est non, tant sa qualité de footballeur n'est plus à prouver. Toutefois, ce n'est pas pour cette raison que son arrivée à Paris a été la source de polémiques. Ce qui dérange certains, à tort ou à raison, c'est la somme déboursée par le PSG pour que le rêve devienne réalité.



​​222 millions d'euros déboursés pour un seul joueur, il est vrai que la somme peut paraître mirobolante une fois sortie de son contexte. Mais en réalité, dans le milieu du football, elle n'est rien d'autre qu'un placement économique réalisé par les dirigeants parisiens.

​

​En effet, c e lundi 30 octobre, Le Parisien révélait les différentes études réalisées sur le phénomène Neymar au PSG... et les résultats donnent le vertige.



Ainsi, sa présentation le 5 août au Parc des Princes en présence de Nasser Al-Khelaifi a généré 15.000 articles dans les médias de toute la planète. Sur internet, ce sont au total 6,5 milliards de personnes en audience cumulée, qui se sont donc intéressées au feuilleton qu'a été le transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG.

​

​Et pour les télévisions cette fois-ci, en accordant une interview privilégiée à CNN, à la BBC, à ESPN, à TV Globo et à TF1 à la veille de sa présentation aux supporters, Neymar avait un potentiel d'un milliard de téléspectateurs... Ahurissant.



Sur les réseaux sociaux, le Paris SG dépasse désormais la barre des 10 millions de fans sur Instagram. A titre de comparaison, en 2011, le club de la capitale comptait "seulement" 500.000 abonnés sur l'ensemble des différents réseaux sociaux . Aujourd'hui, ils sont plus de 48 millions. Et ce n'est pas tout, le site internet officiel du PSG, déjà critiqué par certains pour ses saturations récurrentes, a tout simplement multiplié son trafic par deux depuis cet été.



Sans parler des ventes de maillots floqués Neymar depuis son arrivée. Ce lundi, il était encore impossible de commander la tunique domicile ou extérieure au nom de la star brésilienne...



Si les bénéfices chiffrés de la présence du joueur de 25 ans à Paris, sont difficiles à estimer, nul doute que la somme de 222 millions d'euros sera rapidement oubliée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook