JOUR J -4 : Maguy Chon et les Sénégalaises de la diaspora ont déjà réservé leurs billets pour la soirée du 31 décembre avec Viviane Chidid à Paris

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2016 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

A 04 jours du grand rendez-vous au Palais des congrès de Montreuil avec Viviane Cidid, Papa Ndiaye Thiopet et Dip Doundou Guiss, Maguy Chon et les Sénégalaises de la diaspora ont déjà leurs tickets en poche. Faites comme eux avant le jour j rendez-vous restaurant Pointe des Almadies 14 rue chabrol 75010, Lamp Fall rue Doudeauville 75018, Auchan, Carrefour et FNAC.