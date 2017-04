Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jackie Kennedy : son coup de cœur secret pour un célèbre acteur de 28 ans son cadet Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2017 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

Pour racon­ter la vie de Jackie Kennedy, il faudrait certai­ne­ment bien plus qu’un seul livre. Petite fian­cée de l’Amé­rique, veuve éplo­rée de JFK, jet-setteuse et femme du milliar­daire grec Aris­tote Onas­sis… Cette élégante brune a connu mille vies, et presque autant de drames. Mais c’est une facette de sa person­na­lité plus légère que son ami proche, Jim Hart, vient de dévoi­ler dans ses mémoires parues hier, Lucky Jim.



Cet intime de l’an­cienne First Lady s’est souvenu d’une anec­dote montrant le côté presque midi­nette de Jackie Kennedy, qui était tombée sous le charme d’un jeune acteur holly­woo­dien de 28 ans son cadet. Et avait missionné son ami pour lui décro­cher un rendez-vous.



C’est par un coup de fil à Jim, dont elle savait qu’il était un « bon ami » de l’in­té­ressé, que Jacky lui avait demandé de jouer les entre­met­teurs : « Voilà, est-ce que tu penses qu’A­lec [Bald­win] pour­rait m’ac­com­pa­gner au théâtre pour mon anni­ver­saire ? ». C’est en effet au bras de ce sédui­sant cheva­lier servant de 33 ans, que Jackie Kennedy avait décidé de célé­brer son 62ème anni­ver­saire. « Etonné » par cette demande, Jim Hart avait posé la ques­tion à l’ac­teur. Et ce dernier ne s’était pas fait prier pour accep­ter : « Alec était pour le moins surpris, mais il n’a pas eu un moment d’hé­si­ta­tion, alors même qu’il venait tout juste de rencon­trer Kim Basin­ger ».

Surpris ET enthou­siaste à en croire sa réponse : « Tu rigoles ? Jackie Kennedy veut sortir avec moi ? Bien sûr [que c’est oui] », c’est donc au bras de son crush du moment que la femme la plus célèbre d’Amé­rique avait pu passer sa soirée d’an­ni­ver­saire. Car ce que femme veut…





