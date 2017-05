Jamila El Moussali: "Le SIAD constitue le lieu le plus propice d’échanges et de partenariat entre les différents pays de la sous-région" Pour la promotion de l’artisanat dans l’espace UEMOA, le Sénégal à travers le ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat a choisi le Maroc comme invité d’honneur au Salon international de l’artisanat de Dakar (SIAD) 2017 ouvert, du 15 au 20 mai. Selon la représente du Maroc, Jamila El Moussali, secrétaire d'Etat chargée de l'Artisanat, Le SIAD constitue le lieu le plus propice d’échanges et de partenariat entre les différents pays de la sous-région.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2017 à 23:03 | | 0 commentaire(s)|



