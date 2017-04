Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Janet Jackson divorce juste à temps pour toucher un vrai pactole ! Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2017 à 16:17 | | 0 commentaire(s)| Janet Jackson aurait eu vraiment tort de ne pas signer de contrat de mariage avec Wissam Al Mana. Les parents du petit Eissa auront passé précisément 5 ans et 2 mois mariés. C'est suffisamment pour que l'interprète de "Together Again" puisse prétendre aux millions de l'homme d'affaires.

La nouvelle est arrivée ce week-end, et a beaucoup surpris les fans. Quelques semaines après la naissance de leur premier enfant, Eissa, Janet Jackson et son mari Wissam Al Mana ont décidé de mettre un terme à leur mariage. Selon le Daily mail, le couple se quitte en bon terme, avec pour préoccupation première le bien être de leur fils. Une situation qui risque d'être mise à mal par la procédure qu'ils vont bientôt devoir commencer pour se dire adieu légalement.

Et pour cause : Janet et Wissam ont signé un contrat de mariage. Ces contrats prénuptiaux sont généralement assez structurés, précise TMZ, avec des paliers de 5 ou 10 ans. De fait, plus le mariage est long, plus le montant de la prestation compensatoire est important. Et comme Janet est 4 fois moins riche que son chéri, c'est elle qui va empocher le pactole. En effet, l'interprète de "Together again" a beau avoir officialisé son mariage en février 2013, elle avait bien passé la bague au doigt du riche qatari un an plus tôt. Finalement, leur mariage aura donc duré 5 ans et 2 mois. Et étant donné la date de leur séparation, les avocats vont devoir négocier de grosses sommes d'argent allant jusqu'à 500 millions de dollars, soit la moitié du patrimoine de monsieur. Une pension alimentaire sera également à envisager pour pouvoir s'occuper de leur bébé. Il n'y a plus qu'à espérer que les négociations ne se répercutent pas sur ce dernier...





