Japon : quand le recours aux "stagiaires étrangers" tourne à l'esclavagisme

À cause du vieillissement de sa population, le Japon fait face à une grave pénurie de main d’œuvre. Mais plutôt que recourir à l’immigration de longue durée – une solution encore tabou -, l’archipel a trouvé une parade pour y remédier : il fait venir des "stagiaires étrangers". Mal rémunérés, sous-considérés, ces travailleurs étaient 210 000 l’année dernière et leur nombre ne cesse d’augmenter. Ophélie Giomataris et Anaelle Royer ont enquêté sur ce programme et ses abus.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2017 à 18:13 | | 0 commentaire(s)|