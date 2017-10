Japon : un ninja de 74 ans enfin arrêté après 254 cambriolages L'âge, c'est dans la tête. Ce Japonais en est la preuve irréfutable puisqu'à 74 ans, ce ninja cambrioleur a finalement été arrêté, après 8 années à enchainer larcin sur larcin. La police d'Osaka est parvenue à lui mettre le grappin dessus suite à une erreur, réalisée par le cambrioleur en mai dernier.

C'est une histoire peu commune qui a eu lieu au Japon et plus particulièrement dans la partie ouest d'Osaka. Après 254 cambriolages et 8 années de cavale, Mitsuaki Tanigawa, 74 ans, a été arrêté par la police nippone aux alentours de 4 heures du matin, dans sa planque située dans un bâtiment abandonné. Mais alors pourquoi un ninja ? Eh bien parce que le Japonais était toujours vêtu intégralement de noir et portait un cache-cou ainsi qu'une capuche descendue jusqu'aux sourcils.



Au total, ce sont 30 millions de yens (260 000 €) qui ont été dérobés aux entreprises et aux habitants de la ville d'Osaka. Mitsuaki Tanigawa a révélé, après son arrestation, détester travailler, que voler était plus facile pour se faire de l'argent. "Si j'avais été plus jeune, je n'aurai pas été attrapé. Je vais arrêter maintenant. À 74 ans, je suis assez vieux" a-t-il déclaré. Selon ses dires, le cambrioleur n'avait besoin que de dix minutes pour s'introduire dans une maison et y dérober l'argent liquide de ses habitants. "Lorsqu'il sortait la nuit, il était tout en noir... Il ne prenait pas les rues ordinaires, se faufilant dans des espaces étroits entre les maisons et courait en haut des murs" a-t-on indiqué à l'AFP. Après des années sans commettre la moindre erreur, Tanigawa a finalement fait preuve d'inattention. En mai dernier, son cache-cou a glissé, révélant son visage à une caméra de surveillance. Les policiers ont alors pu l'identifier, avant de tenter de le prendre en flagrant délit.

