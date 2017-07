Jay-Z révèle l'homosexualité de sa maman Gloria, dans une chanson touchante

L'événement musical de la semaine, c'est la sortie du nouvel album de Jay-Z. Quatre ans après le succès en or massif de "Magna Carta Holy Grail", l'artiste américain signe un retour éclatant avec "4:44"... mais ne prétend pas réaffirmer son statut de big boss du rapgame.



Bien au contraire : ce 13e album-confession est à bien des égards, une thérapie pour celui qui est devenu le premier rappeur de l'histoire, à intégrer le Songwriters Hall of Fame.



Tout au long de ces 10 morceaux samplant Nina Simone, Stevie Wonder ou les Fugees, Jay-Z exorcise ses angoisses sur l'état du monde, la question raciale qui déchire les Etats-Unis et fait part ses tourments personnels.



Le très soul "4:44" offre ainsi une réponse au "Lemonade" de Beyoncé, puisque l'interprète de "On The Run" avoue publiquement, avoir trompé son épouse. « I apologize, our love was one for the ages and I contained us » lâche-t-il, promettant de devenir un homme meilleur pour leur famille, leur fille Blue Ivy et leurs jumeaux nés il y a quelques jours.



"La vie est courte, il est temps d'être libre"



De famille, il est également question sur la chanson "Smile", un morceau intensément personnel qui prend la forme d'un coming out. Avec beaucoup de pudeur et humilité, Jay-Z y révèle l'homosexualité de sa maman Gloria Carter.



« Maman a eu quatre enfants, mais elle est lesbienne / A dû faire semblant si longtemps qu'elle en est devenue comédienne / A dû se cacher au placard comme si elle était sous traitement / La honte de la société, la douleur était insupportable », rappe l'artiste de 47 ans, brisant tous les tabous.



L'orientation sexuelle de Gloria Carter n'avait jamais été abordée publiquement avant ce morceau. Avec "Smile", Jay-Z tient d'ailleurs à faire passer un message fort : « J'ai pleuré de joie quand tu es tombée amoureuse, Peu m'importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme ». La voix de Gloria Carter, créditée en featuring, résonne à la toute fin de la chanson pour nous conter un poème, qui se conclut par « Aimez qui vous aimez, car la vie n'est pas sous garantie ». En voici la traduction faite par le HuffPost.



Vivre dans l'ombre

Pouvez-vous imaginer quel genre de vie c'est?

Dans l'ombre les gens vous voient heureuse et libre

Car c'est ainsi que vous voulez qu'ils vous voient

Vivre deux vies, heureuse, mais pas libre

Vous vivez dans l'ombre par crainte que quelqu'un ne s'en prenne à votre famille

Ou à la personne que vous aimez

Le monde est en train de changer et on dit qu'il est temps de se libérer

Mais vous vivez dans la peur de simplement être moi

L'ombre semble être l'endroit le plus sûr

On ne leur fait pas de mal, on ne me fait pas de mal

Mais la vie est courte, et il est temps d'être libre

Aimez qui vous aimez, car la vie n'est pas sous garantie