Jay Z s'offre un duo avec sa fille Blue Ivy sur son album

A seulement 5 ans, Blue Ivy a posé sa voix sur l'un des morceaux de son père Jay-Z pour un titre paru sur son dernier album 4:44.





Tel père, telle fille. Blue Ivy, la fille de Beyoncé et Jay Z, a elle aussi des talents de rappeuse, si bien que son père a décidé de la faire figurer sur son dernier album 4:44. Déjà dévoilé sur TIidal, l'opus sort ce vendredi 7 juillet en copie physique. Sur le morceau bonus Freestyle/We Family, on peut ainsi entendre Blue Ivy, 5 ans, lâcher son flow en disant : "Everything everything this my only single thing / Everything I hear is my answer / And if you think I say, then? / I never hear that, I be in the posse".



C'est Jay Z qui reprend quelques secondes après le lead sur la chanson en répétant le couplet : "Cause we family/ We we we family". Ce n'est pas la première fois que Blue Ivy fait des apparitions sur les morceaux de ses parents. On a déjà vue la petite fille sur dans la vidéo de Formation, le tube de Beyoncé sorti en 2016.



Un album très personnel



Même si l'album de Jay Z a débuté exclusivement sur Tidal, l'album est déjà certifié en platine par la RIAA. Il a été vendu ou streamé plus d'un million de fois. Il faut dire que le rappeur a misé sur des chansons confessions fortes : il évoque son clash avec Kanye West, sa mère fait son coming-out, et il s'excuse même auprès de Beyoncé pour l'avoir trompé.



source: Closer