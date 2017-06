Jay Z sort son 13e album, "4:44"

Le rappeur américain a dévoilé son nouvel album cette nuit, en exclusivité sur sa propre plate-forme de streaming musical, Tidal.Pour ses fans, l'attente a été longue. Quatre ans après Magna Carta Holy Grail, le nouvel album de Jay Z, 4:44, annoncé depuis début juin par de mystérieuses affiches placardées dans tout New York, est enfin là.Le rappeur américain l'a publié dans la nuit de vendredi, en exclusivité sur sa plate-forme de streaming musical, Tidal. D'ici quelques jours, l'album devrait également être disponible sur Deezer, Spotify ou Apple Music.



Le disque est composé de dix titres, dont trois featurings - avec Damian Marley, Frank Ocean et Gloria Carter, la mère de Jay Z. On retrouve notamment le titre Kill Jay Z, dont un extrait avait été publié sur YouTube mardi.



Beyoncé et Blue Ivy créditées



À noter que sa femme, Beyoncé, et sa fille aînée, Blue Ivy sont également créditées sur ce disque pour leurs participations aux titres Family Feud et Legacy.



Depuis cette annonce, les spéculations vont bon train pour expliquer le titre du disque, 4:44. Aucune explication officielle n'a encore été donnée mais une chose est sûre: le chiffre 4 est cher au rappeur aux dix millions de disques vendus, en témoignent les nombreux tatouages "IV" qu'il a sur la peau. Né un 4 décembre et sa femme un 4 septembre, Jay Z s'est en outre marié un 4 avril (4.04, CQFD). 4h44, c'est aussi l'heure à laquelle a été publié le disque cette nuit.



Le 15 juin dernier, Jay-Z a été le premier rappeur à faire son entrée dans le "Songwriters Hall of Fame", l'institution américaine qui promeut les paroliers les plus talentueux.



Titres de l'album



4:44

1. Kill Jay Z

2. The Story of O.J.

3. Smile (Feat. Gloria Carter)

4. Caught Their Eyes (Feat. Frank Ocean)

5. 4:44

6. Family Feud

7. Bam (Feat. Damian Marley)

8. Moonlight

9. Marcy Me

10. Legacy