"Je ne me nomme pas Dupont mais Niang"

Comment avez-vous vécu cette première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal ?

Elle s'est bien passée. Les joueurs m'ont bien accueilli. J'ai essayé d'arriver sur la pointe des pieds et d'apporter mes qualités. On a gagné un match important (NDLR : Cap-Vert/Sénégal). J'en suis ravi. C'est un honneur de porter le maillot du Sénégal. C'est le pays de mes parents et de mes grands-parents. Faut qu'on comprenne ça.



La polémique autour de votre sélection ?

Ceux qui me connaissent savent que je suis Sénégalais. Comme le coach l'a dit, je ne me nomme pas Dupont mais Niang. Le reste je ne m'en occupe pas. Je suis Sénégalais. Un point c'est tout.



Un petit mot au peuple sénégalais ?

Juste qu'il faut soutenir l'équipe car se qualifier à une coupe du monde, est une chose exceptionnelle pour un pays. Si j'ai un conseil à donner aux supporteurs sénégalais, c'est d'être à fond derrière l'équipe parce que ça sera une satisfaction et il faut qu'on comprenne ça.





Sport 221

