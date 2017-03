En novembre dernier, à l’oc­ca­sion du tapis rouge des Glamour Awards, Gabou­rey Sidibe appa­rais­sait face aux photo­graphes affi­chant une silhouette amin­cie. Aujourd’­hui, l’ac­trice de Precious a décidé de révé­ler le secret de cette méta­mor­phose. Auprès de nos confrères de People, la jeune femme vient de révé­ler que la chirur­gie l’avait aidée. Après qu’on lui a diagnos­tiqué un diabète de type 2, la comé­dienne est passée sur le billard. « Le chirur­gien m’a dit qu’il allait couper mon esto­mac en deux, a-t-elle précisé à l’heb­do­ma­daire. Cela limi­te­rait ma faim et ma capa­cité à manger. Les connexions dans mon cerveau allaient chan­ger et je mange­rais plus saine­ment. J’ai dit oui ! La rela­tion que j’ai eue toute ma vie avec la nour­ri­ture devait chan­ger. »Une opéra­tion inti­tu­lée « gastrec­to­mie », qu’a subie Laurent Ournac en 2015.





« Il n’y a rien de moche chez moi. Tous ceux qui pensent que je le suis – et parfois moi-même – perdent leur temps, a-t-elle ajouté. J’étais en guerre contre mon corps pendant long­temps. Si je l’avais traité mieux il y a long­temps, je n’au­rais pas passé autant de temps à me détes­ter. Mais j’aime mon corps main­te­nant. Je n’ai pas subi cette opéra­tion pour être belle. Je l’ai fait pour marcher confor­ta­ble­ment en talons. Je veux faire la roue. Je ne veux pas souf­frir à chaque fois que je monte des esca­liers. »