« Je savais que ma fille n’allait pas vivre longtemps » révèle Fatou Dia, mére de Aminata Touré

Après le décès tragique d’Aminata Touré, l’étudiante morte accidentellement ce mercredi à la cité Aline Sitoé Diatta de l’UCAD, sa maman, en larme, a rendu hommage à sa fille. Ses amies et les responsables du Coud n’ont pas pu retenir leurs larmes à la cérémonie de levée du corps.







Dans le journal L’Observateur, la maman de Aminata Touré, décédée à l’université après une violente chute, rend un hommage poignant à sa fille. «C’était une personne pleine de qualités. Aminata respectait tout le monde, même les petits enfants. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les voisins qui l’ont déclaré. Elle ne ratait jamais une prière. Elle appelait tout le monde Tonton« .



La maman de continuer de parler de la bonté de sa fille : « Elle m’a appelé la veille de son décès car je suis basée à Kédougou pour mes besoins de commerce. Elle demandé de revenir à Mbacké et m’a ensuite envoyé 10000 F CFA pour mon transport. Elle m’a dit qu’elle allait bientôt terminer ses études donc je devais rentrer et me reposer et la laisser faire désormais tout pour moi. Elle ne voulait pas que je fasse du commerce. Je me préparai à revenir à Mbacké, c’est entre temps que j’ai appris la nouvelle« , confie la mère éplorée qui annonce par ailleurs sa dernière rencontre avec Aminata remonte à six mois.



« Je savais qu’elle n’allait pas vivre longtemps. Parce qu’elle était pieuse respectée et respectueuse. Elle a bouclé ses 23 ans et je n’ai jamais vu un homme se présenter à la maison pour lui faire la cour. Elle n’était pas dans ses histoires de petites amourettes. Son programme se limitait entre le Dahira et son école. Je me rappelle, un jour, je me reposais dans ma chambre, elle m’a fait venir pour me monter une femme qui conduisait une voiture. Ensuite, elle m’a dit de chercher un permis de conduire. Parce qu’elle allait m’acheter une voiture», a témoigné la maman en larmes.



