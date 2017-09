« Je sors avec les hommes âgés car ils ne durent pas pendant les rapports sexuels » dixit une chanteuse ghanéenne

La jeune femme de 37 ans qui intervenait lundi dernier, dans une interview, avec la station de radio locale Joy FM animée par Lexis Bill, a déclaré qu’elle est actuellement en relation avec un homme plus âgé. Une liaison qui serait égale au mariage, selon la chanteuse.



La jeune femme affirme: "le mariage n’est pas une priorité, mais si ça devait arriver, pourquoi pas. Je ne suis qu’une petite amie. Tout le monde au Ghana sait que je ne sors pas avec les jeunes gens. Si vous êtes un jeune homme et que je sors avec vous, je pourrais vous briser le cœur. J’aime les vieillards. Ils sont très doux. Ils n’aiment pas non plus le sexe. Ils ne peuvent même pas avoir de rapports sexuels pendant longtemps. Vous savez, je n’aime pas le sexe comme ça. J’aime le sexe de temps en temps".



Et d'ajouter: " « Je sors avec les hommes âgés car ils ne durent pas pendant les rapports sexuels ".



Mzbel avait dans une interview récente, déclaré que ce n’est pas un péché de sortir avec un homme marié, car Dieu le soutient.







Afrikmag