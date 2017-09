« Je suis pour le dialogue », approuve Serigne Modou Kara Au lendemain de la fête de Tabaski, Serigne Modou Kara était en face de la presse, en marge de la manifestation à sa résidence qui a regroupé ses talibés à Mermoz. A ce propos, il s'est prononcé sur l'actualité politique, sur le "phénomène internet " et d'autres sujets qui touchent la communauté mouride, entre autres. Concernant l'appel au dialogue du président Macky Sall, le chef religieux estime que c'est une bonne chose.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2017 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Après l'appel au dialogue formulé par le Président de la République lors de la célébration de la fête de Tabaski, le guide moral du parti de la vérité et du développement (PVD) Serigne Modou Kara a réagi positivement à cette initiative et estime que c'est une bonne chose car c'est l'intérêt du Sénégal. « Oui, je suis pour le dialogue, c’est l’intérêt de tous », approuve le guide réligieux.



A l'entame de ses propos, il a insisté sur les vertus de la sourate " fatiha " qui symbolise le chiffre 28, que Serigne Touba a beaucoup utilisée et qui représente tout.



Concernant les dérives que l'on constate sur internet, le guide religieux appelle les intellectuels à se dresser contre les dérives, en produisant des réponses adéquates aux réactions négatives pour en tirer le maximum de savoir car la toile est ouverte, tout le monde y a accès .



Interrogé sur sa non implication dans les législatives 2017, Serigne Modou Kara soutient que c'est sa stratégie personnelle, car disposant des talibés dans toutes les listes. Il a choisi la neutralité.



Abordant la question de la Cité religieuse, le petit-fils de Serigne Touba rappelle la spécificité de la Ville sainte, qui doit son statut à son fondateur Serigne Touba. On doit respecter ceux qui ont la mission de veiller sur ce legs comme Serigne Mame Mor Mbacké et Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.



Pour ce qui est des actions futures au niveau du concept Bamba Feep, Serigne Modou Kara donne rendez-vous bientôt au public, pour dévoiler sa feuille de route.



24heures

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook