«Je t'aime beaucoup» : les adieux de Messi et Neymar sur les réseaux sociaux Les deux joueurs barcelonais ont échangé sur Instagram.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 16:42 | | 0 commentaire(s)|

Séquence émotion. Leo Messi a fait des adieux affectueux sur le réseau Instagram à son camarade brésilien Neymar, qui quitte le club catalan en direction du Paris Saint-Germain.



«Ça a été un plaisir énorme de passer ces années avec toi, "amigo" @neymarjr. Je te souhaite beaucoup de chance dans cette nouvelle étape de ta vie. A la revoyure», écrit l'attaquant argentin du FC Barcelone en marge d'une vidéo. Le message finit par «tkm» pour «te quiero mucho», «je t'aime beaucoup» en espagnol.





Le post de l'Argentin avait déjà été vu plus de 1,8 million de fois sur Instagram en une heure. Le clip vidéo est une série de photos des deux footballeurs portant le maillot du Barça et célébrant des buts ou des victoires. En retour, Neymar a «aimé» le post de son ami, visiblement touché par l'attention.



Le Parisien

