« Je vais avoir besoin de vous pour me rele­ver »: Ibra­him Maalouf « indi­gné » après les accu­sa­tions d'at­teinte sexuelle sur mineure, il veut « réta­blir la vérité » Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2017 à 20:48 | | 0 commentaire(s)| Au centre d'une enquête du parquet de Créteil pour atteinte sexuelle sur mineure, Ibra­him Maalouf a publié un long post sur les réseaux sociaux. Il dément plusieurs accu­sa­tions et annonce vouloir « réta­blir la vérité »

Le 3 mars dernier, Le Pari­sien révé­lait que le trom­pet­tiste Ibra­him Maalouf avait été « placé en garde à vue à la sûreté terri­to­riale du Val-de-Marne fin janvier ». Il aurait, en 2013, embrassé une collé­gienne de 14 ans qui parti­ci­pait à l’un de ses stages et qui serait « tombée plus ou moins amou­reuse » de l’ar­tiste. Comme l’avait alors noti­fié Laure Beccuau, la procu­reure de Créteil, à l’AFP, l’af­faire ne porte pas sur des faits d’agres­sion sexuelle, comme cela avait été d’abord rapporté, mais d’at­teinte sexuelle. Une requa­li­fi­ca­tion fonda­men­tale puisque « cela implique le consen­te­ment de la victime ».

Dans son long plai­doyer posté sur Twit­ter, Ibra­him Maalouf explique tout d’abord que « les accu­sa­tions d’une très grande gravité portées à [son] encontre [l’] ont indi­gné et [il est] aujourd’­hui en état de choc ». S’étant refusé à « réagir sous l’émo­tion », il souhaite aujourd’­hui « réta­blir la vérité sur un certain nombre de faits qui ont grave­ment et peut-être dura­ble­ment porté atteinte à [son] honneur, à [sa] dignité, à [sa] répu­ta­tion et à la crédi­bi­lité qu’[il a] mis plus de 20 ans de [sa] vie à construire ».

Le trom­pet­tiste, lauréat d’une victoire de la musique cette année, a ensuite démenti plusieurs faits qui lui seraient repro­chés. « L’in­for­ma­tion selon laquelle j’au­rais admis avoir demandé l’en­voi d’une photo de nu est FAUSSE, a-t-il écrit. Il est égale­ment abso­lu­ment honteux de faire croire qu’il y a eu “AGRESSION SEXUELLE”, et encore moins de RECONNAISSANCE DE MA PART de cette suppo­sée agres­sion sexuelle, puisque c’est abso­lu­ment FAUX », a-t-il martelé. S’en prenant au « tribu­nal média­tique » qui l’au­rait jugé sans autre forme de procès, Ibra­him Maalouf dénonce « UN ABUS DE POUVOIR ».

Il refuse enfin de porter « un quel­conque inté­rêt » aux propos inju­rieux dont il a été la cible et comprend ceux qui « ont perdu confiance ». Quant aux autres, qui le soutiennent, il les intime à se prépa­rer à la bataille car il va « avoir besoin de [leur] soutien » : « Je vais avoir besoin de vous pour me rele­ver », a-t-il écrit avant d’en­cou­ra­ger tous ceux qui ont lu ce message à le parta­ger. Un long post qu’il conclut avec des émoti­cônes de prières et un cœur.





