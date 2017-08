"Je veux juste me relaxer" : elle a touché le jackpot à la loterie américaine Elle avait une chance sur 292 millions de gagner et n’y croyait pas du tout. Mavis Wanszyk est désormais une des femmes les plus riches des États-Unis. Avant d’avoir gagné le plus gros gain au loto de l’histoire, elle a travaillé dur toute sa vie. Voici son histoire.

C’est l’histoire qui a fait rêver un pays tout entier. Celle d’une femme qui a travaillé dur toute sa vie et qui est devenue subitement extrêmement riche , touochant un chèque de 758,7 millions de dollars.

Le mercredi 23 août au soir, les chiffres, 7, 26, 16, 23, 6 et 4 s’affichent sur les écrans de télévisions américains. Quelques heures plus tôt, Mavis Wanszyk, 53 ans, s’est rendue dans une station-service de la ville de Chicope dans l’Etat du Massachusetts pour y acheter trois tickets au « Powerball jackpot ».



La station service où Mavis Wanczyk a acheté son ticket gagnant. | EPA/MAXPPP Son geste est celui d’une habituée. Depuis des années, elle joue toutes les semaines au Keno avec sa famille. Puis, comme tous les autres jours, elle va travailler au Mercy Medical Center, où elle est infirmière depuis 32 ans. Un de ses collègues qui avait vu le tirage a comme un pressentiment : « je suis sûr que le gagnant aura utilisé des dates d’anniversaires ». Il avait raison : Mavis Wanszyk a justement utilisé les dates d'anniversaire des membres de sa famille.



"C'est juste un rêve illusoire"

Quant à elle, l’infirmière ne regarde même pas les numéros gagnants. En rentrant du travail avec un de ses collègues, elle lui lance : « ce ne sera jamais moi, c’est juste un rêve illusoire ». Lui, connaissant les résultats du tirage, s’empare du ticket de Mavis pour comparer les numéros. Quelques instants plus tard, il lui annonce alors que ses numéros correspondent parfaitement.

D’abord incrédule, puis en état de choc, Mavis réalise lentement ce qui lui arrive : « J’ai eu peur », confie-t-elle durant une conférence de presse, où elle a raconté toute l'histoire. C’est son ami qui l’a ramené chez elle, car elle est incapable de conduire seule.

Pour le moment, elle ne sait pas exactement ce qu’elle va faire avec les 336 350 655 dollars qui lui restent après que l’État fédéral et celui du Massachusetts ont prélevé leur taxe. En revanche, une décision s’est imposée à elle immédiatement : « J’ai appelé mon employeur et je lui ai dit que je ne reviendrai jamais travailler, je veux juste me relaxer », raconte-elle hilare. « Je rêvais de prendre ma retraite dans une dizaine d’années, j’ai eu la chance de la prendre aujourd’hui alors je l’ai fait », précise-t-elle.

Parmi les 0,01% les plus riches des Etats-Unis La vie n’a pas toujours été aussi clémente avec Mavis Wanszyk. Un an plus tôt, le père de ses enfants est mort dans un accident de la route. Un camion qui roulait trop vite a percuté l’arrêt de bus dans lequel il était assis.

Mavis Wanczyk avait une chance sur 292 millions de gagner à la loterie. Son gain est le plus grand qu’une personne n’ait jamais eu dans le monde en jouant à la loterie. Aujourd’hui, l’ancienne infirmière a plus d’argent sur son compte en banque que certains petits pays et elle fait partie des 0,01 % personnes les plus riches des États-Unis.

En revanche, pour le moment, la richissime femme n’a pas vraiment voulu bouleverser sa vie. La première chose qu’elle fera en rentrant chez elle, est « se cacher dans son lit », a-t-elle dit lors de sa conférence de presse...



