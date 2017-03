Jean-Baptiste Diouf (maire de Grand-Dakar): "Je suis toujours membre du Ps et je suis la ligne du parti"

"Un jeune est venu à la mairie et a cassé les vitres de l'Etat-civil. Est-ce qu'on doit le laisser comme ça? J'aurai pu laisser les jeunes de la mairie lui régler son compte, mais non , j'ai fait un constat d'huissier et j'ai porté porté plainte. Ce garçon ne fait même pas de la politique.



Il fait partie de la famille de l'adjointe au maire à qui j'avais confié la délégation de signature que j'ai reprise non pas pour des raisons politiques , mais pour des raisons financières. Je m'en limite là. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pourtant cette délégation, je l'avais confiée à quelqu'un d'autre avant de la récupérer, parce que cette personne ne m'avait pas satisfait. Je l'ai confiée par la suite à Aïssatou Fall et je l'ai reprise.



Ce sont mes prérogatives à moi. Ce n'est pas pour des raisons politiques. Elle ne m'a rien fait, elle ne m'a rien dit. En ce qui concerne les supputations sur le renouvellement des contrats de certains agents, retenez que, quand je suis arrivé en 2009 à la mairie , il y avait des agents du Pds qui y travaillaient et qui y sont toujours d'ailleurs.



Pourtant, tout le monde sait que je suis un farouche opposant du Pds. Ceux qui ne travaillent pas et qui ne méritent pas de rester, c'est sûr qu'ils ne vont pas rester. Quand il y a souvent des gens qui font des interprétations politiciennes. Moi, je n'entre pas dans ce jeu. Il ne s'agit pas encore une fois de politique. Je suis membre du Ps et je suis la ligne du parti, c'est tout".



L'As

