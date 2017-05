Jean Karim Fall était le fils aîné de feu Abdel Kader Fall, ancien ministre et neveu de l'écrivaine Aminata Sow Fall

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2017 à 15:01 | | 0 commentaire(s)|

Jean Karim Fall, journaliste de RFI-France 24, décédé à l'âge de 59 ans ce vendredi 26 mai 2017 à Taormina en Sicile (Italie), où il couvrait le Sommet du G7, est né le 17 mars 1958 en France.



Il est le fils aîné de feu Abdel Kader Fall, ancien ministre sénégalais de l'Education nationale, ancien ministre de la Culture et ancien ambassadeur du Sénégal au Canada, et d'une mère française.



Jean Karim Fall laisse une famille éplorée : sa mère, sa veuve Leonida, leurs deux enfants, ainsi que ses frères et sœurs Moustapha Kamal, Seydina, Abdoul Ahad, Abdoulaye, Amy et Adja Fall.





Au Sénégal, Jean Karim Fall manquera beaucoup à toute la famille de feu El Hadj Abdoulaye Fall à Saint-Louis et à Dakar, particulièrement à son oncle Baye Malick Fall et à ses tantes l’écrivain Aminata Sow Fall et la linguiste Arame Fall Diop.



"C'est le difficile qui est le chemin" Il est le fils aîné de feu Abdel Kader Fall, ancien ministre sénégalais de l'Education nationale, ancien ministre de la Culture et ancien ambassadeur du Sénégal au Canada, et d'une mère française.Jean Karim Fall laisse une famille éplorée : sa mère, sa veuve Leonida, leurs deux enfants, ainsi que ses frères et sœurs Moustapha Kamal, Seydina, Abdoul Ahad, Abdoulaye, Amy et Adja Fall.Au Sénégal, Jean Karim Fall manquera beaucoup à toute la famille de feu El Hadj Abdoulaye Fall à Saint-Louis et à Dakar, particulièrement à son oncle Baye Malick Fall et à ses tantes l’écrivain Aminata Sow Fall et la linguiste Arame Fall Diop.

Journalistes, responsables politiques, téléspectateurs... Ils sont nombreux, depuis vendredi, à rendre hommage au journaliste et rédacteur en chef de France 24, Jean-Karim Fall, décédé subitement alors qu'il couvrait le sommet du G7. "Je garde le souvenir d'un grand professionnel, de quelqu'un qui a toujours donné l'information qu'il faut sur l'Afrique, sur la situation de nos pays, une information objective et rigoureuse sans travestir les réalités africaines." C'est en ces termes élogieux que le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a tenu, samedi 27 mai, à rendre hommage au journaliste et rédacteur en chef de France 24, Jean-Karim Fall, décédé brusquement la veille, alors qu'il couvrait le sommet du G7 en Sicile. "C'est, je crois, le souvenir que gardent tous les Africains qui l'ont connu."





Il n'a pas été le seul chef d'État, d'ailleurs, à saluer la mémoire de Jean-Karim Fall. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a lui-même présenté ses condoléances, dans un communiqué publié samedi, évoquant un "fin connaisseur de la scène internationale et une voix appréciée des téléspectateurs".



DES SPECTATEURS DE FRANCE24 RÉAGISSENT AU DÉCÈS DE JEAN-KARIM FALL

>> Lire le portrait de Jean-Karim Fall par la rédaction de RFI

Au sein de la profession, beaucoup ont manifesté leur consternation et leur immense tristesse à la suite de la disparition de leur confrère.





"Il fut un mentor, un inspirateur pour nombre de journalistes qui se spécialisèrent sur ce continent", écrit Cyril Bensimon pour Le Monde, notant que ceux qui l’avaient côtoyé pendant de longues années à la Maison de la Radio l’appelaient "Tonton", ou le surnommaient gentiment "père Castor", quand il racontait un reportage.

"Nous sommes beaucoup à l'AFP à avoir côtoyé et apprécié Jean-Karim pour son immense connaissance de l'Afrique, son caractère entier, sa bienveillance auprès des jeunes journalistes", a réagi, pour sa part, la directrice de l'information de l'AFP, Michèle Léridon. "Il comptait beaucoup d'amis à l'AFP."





Journaliste de longue expérience, spécialiste de l'Afrique, remarquable chef d'équipe, Jean-Karim Fall avait passé une grande partie de sa carrière au service de Radio France Internationale et assurait, outre son poste de rédacteur en chef, chroniques, interviews, reportages au sein de la rédaction de France 24 à Paris depuis 2012.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook