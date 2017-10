Jean-Paul Dias ignore Me Madické Niang et revient à la charge contre Abdoulaye Wade Après sa première sortie, accusant Abdoulaye Wade de rouler pour ses propres intérêts en lieu et place d’aider le maire de Dakar à sortir de prison, Jean-Paul Dias a été lynché par les pro-Wade. Toutefois, toujours égal à lui-même, le Secrétaire général du Bloc des Centristes Gaïndé ne veut pas baisser les armes. Il est revenu à la charge, estimant que Wade aurait pu être une roue de secours pour Khalifa Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2017 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

« Me Abdoulaye Wade a fui ses responsabilités en ne venant pas présider la séance inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale dont il était le doyen d’âge », ont insisté Jean-Paul Dias et son parti.



Dias-père a botté en touche les arguments de Me Madické Niang, selon lesquels a présence de Me Wade n’aurait rien pu faire pour Khalifa Sall. « Face à l’autisme de ceux qui doivent dire le droit, relativement à la détention d’un député, ceux qui foulent au pied la primauté de l’immunité parlementaire tel que cela ressort de la pratique parlementaire et de la jurisprudence en France, en Europe et même au Sénégal, il ne restait que la voie politique offerte lors de la séance inaugurale. La soi-disant démission est un prétexte fallacieux », a ajouté Jean-Paul Dias.



Sûr qu’il trouvera une réponse dans les prochaines heures.



La rédaction de leral.net

