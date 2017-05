Jean Paul Dias quitte Benno Bok Yakaar et rejoint Manko Taxawu Sénégal

Jean Paul Dias a claqué la porte du Macky. Le leader du Bloc des centristes gaïndé (Bcg) vient de la quitter la coalition présidentielle pour rejoindre l’opposition. C’est l’un des premiers partis à soutenir Macky Sall à la présidentielle de 2012 qui tourne le dos à Benno Bokk Yakaar. «

Le Bcg décide souverainement et en toute indépendance de se joindre aux signataires de la coalition Manko Taxawu Senegaal dans le cadre de la participation du parti aux élections législatives de 2017 », annoncent les centristes à travers un communiqué. Jean Paul Dias a décidé de rejoindre l’opposition afin, « d’éviter la reconduction d’une Assemblée nationale asservie face à l’Exécutif et au judiciaire ».

« Un parlement dont le comportement quinquennal a été décrié par tout le pays y compris par nombre de ses membres actuels », dit-il. Par conséquence, pensent Dias et ses camarades, « il faut donner à la future représentation nationale une composition digne du Sénégal avec des députés libres, indépendants de tout pouvoir, conscients de leur rôle et leur mission ». A ce propos, « le Bcg note une persistance de l’instrumentalisation, de la manipulation de la Justice contre de dignes concitoyens dans le seul but de règlements de comptes politiciens vis à vis de ceux qui osent manifester une quelconque ambition politique démocratique pour le Sénégal, le cas le plus significatif étant celui de la détention arbitraire du maire de dénoncé par toute l’Afrique et par le monde entier. Le Sénégal officiel se couvrant de honte’

Par ailleurs, relève le Bcg, au niveau du pouvoir en place, la concertation bilatérale et l’association à la marche des affaires publiques sont exclusivement réservées à d’autres dont des transhumants de la pire espèce. Pourtant, regrette –t-il, le parti n’est pas moins méritant que ces transhumants. Pour le Bcg, la politique c’est l’action et le parti doit être acteur dans la gestion du parti.



