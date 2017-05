Jean Paul Dias, secrétaire général du BCG: "mon souhait, c'est que Khalifa Sall soit tête de liste" Jean Paul Dias qui a rejoint la coalition de l'opposition Manko Taxawu Senegaal s'est déclaré optimiste sur une victoire de l'opposition aux élections législatives du 30 juillet prochain.Il prévient que contrairement à ce qui se dit, en cas de victoire, c'est l'opposition qui va définir et exécuter la politique de la Nation.

Pour gagner les prochaines élections, Jean Paul Dias dit compter sur Khalifa Sall dont il affirme qu'il est l'homme qu'il faut pour faire gagner la coalition. Il soutient en effet que "le vrai PS est avec Khalifa Sall, 85% du PS est avec Khalifa Sall. Mon souhait c'est que Khalifa Sall soit tête de liste nationale. Il peut l'être et il sera élu".



Pour lui, c'est quelqu'un qui est victime des abus du pouvoir, de l'instrumentalisation de la justice et ce dont on l'accuse, n'est pas fondé, et les raisons pour lesquelles Khalifa Sall est en prison sont saugrenues et injustes. "J'ai été comptable du Trésor public, donc je sais de quoi je parle. Comment voulez-vous que les inspecteurs du Trésor qui sont à un niveau supérieur où j'étais, tous les mois, prennent 30 millions en espèces, les remettent à un gestionnaire qui doit être à la disposition du maire et comment voulez-vous que ces gens soient en liberté provisoire et que le bénéficiaire soit en prison? C'est contre toutes les règles des finances publiques. S'il devait y avoir des responsables, ce sont eux. Donc, c'est de la politique politicienne", soutient-t-il .



Le leader du BCG estime ainsi qu'il le demande et le souhaite que Khalifa Sall soit libéré de prison. Car si cela n'est pas fait, ce sera un cas unique où le vainqueur aura été élu en prison.



source: walfquotidien





