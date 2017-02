Jean-Paul Dias sur l'affaire Bamba Fall: «Le juge d’instruction n’est pas un auxiliaire du Parquet»

Jean-Paul Dias refuse de commenter l’affaire Barthelémy Dias pendante devant la justice. Pour autant, le leader du Bcg donne son opinion sur l’affaire Bamba Fall et Cie. Une sortie dans laquelle il charge et dénonce.



«Quand cette affaire a eu lieu, la police a enquêté pendant presqu’un an, de mars à décembre. Comment veut-on nous faire croire qu’un juge d’instruction, tout seul dans son cabinet, en compagnie de sa secrétaire et de son greffier, peut faire une enquête que la police n’a pas faite?



Et pour cela, mettre une telle personnalité en prison !», s’exclame le membre de la coalition Macky2012, dans un entretien au journal L'observateur de ce mercredi 1er février 2017.



Une situation que Dias juge «anormale».



A l'en croire, «Le juge d’instruction peut enquêter, mais c’est une personnalité quand même, qui ne peut pas fuir ou influencer qui que ce soit, puisque pendant 9 mois, on n’a pu reprocher une quelconque subordination de témoins. On doit cesser avec ces abus, parce que c’est un abus», dénonce-t-il.



Pour Jean-Paul Dias, «on doit cesser avec ces abus. Ce n’est pas parce que le parquet a requis une mise sous mandat de dépôt que le juge d’instruction doit suivre. Le juge d’instruction n’est pas un auxiliaire du parquet. Hiérarchiquement, il ne dépend pas du parquet. C’est un juge indépendant. Pourquoi le mettre en prison ? Un maire ! Il pouvait juste l’entendre», condamne-t-il.



Seneweb