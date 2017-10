Jeff Bezos détrône Bill Gates et devient l’homme le plus riche du monde Après avoir ajouté 7 milliards de dollars à sa fortune, Jeff Bezos, le fondateur et PDG d’Amazon est passé en tête du classement des hommes les plus riches du monde, hier vendredi 27 octobre.





Grâce à un rebondissement du cours de l’action d’Amazon en bourse ce vendredi matin du 27 octobre, Jeff Bezos a vu sa fortune s’augmenter de 7 milliards de dollars, selon les calculs de CNBC et les données de Bloomberg Billionnaires Index, cela a permis au fondateur d’Amazon de devenir l’homme le plus riche du monde.



Bill Gates qui occupait la première place, a lui aussi vu sa fortune grimper ce même vendredi avec la hausse des actions de Microsoft après ses bénéfices. Le fondateur de Microsoft a gagné 550 millions de dollars ce qui a fait passer sa fortune à 88,5 milliards de dollars. Mais, pas assez suffisant pour garder sa position dans le classement.

Une course est engagée. En effet, si Microsoft augmente davantage, ou si Amazon glisse après que le stock commence à s’échanger, Bezos pourrait revenir au n ° 2.

Ce n’est pas la première fois que ce dernier est numéro 1. En juillet dernier, il était devenu l’homme le plus riche du monde seulement quelques heures. Le cours de l’action d’Amazon avait dépassé les 1 050 dollars et la fortune papier de Bezos a grimpé de 90 milliards de dollars. Mais après le glissement du cours d’Amazon, Bezos est retombé à la deuxième place derrière Gates.

Actuellement, vu qu’Amazon domine sur plusieurs marchés, son PDG est susceptible de maintenir sa position de l’homme le plus riche du monde. Juste après l’ouverture du marché, les actions d’Amazon s’échangeaient de près de 10% à environ 1 067 dollars, tandis que les actions de Microsoft gagnaient 9% pour se négocier un peu moins de 86 dollars.



