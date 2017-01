Jennifer Lopez a fait un cadeau incroyable à sa cousine : elle lui a offert Cristiano Ronaldo

Avec Jennifer Lopez, les choses semblent simples. La preuve, la semaine dernière sa cousine fêtait son anniversaire dans un club de Madrid et la chanteuse lui a organisé une bien jolie attention.



Fan absolue du charismatique attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, la demoiselle a eu l'incroyable surprise de voir le joueur de football débarquer sans prévenir à sa soirée. (Il l'a même serrée très fort dans ses bras...)



Le cerveau de ce cadeau démentiel, c'est JLO, la star connaît le joueur portugais de 31 ans, depuis déjà pas mal d'années. Du coup, il n'a pas hésité une seconde lorsque cette dernière lui a demandé de venir surprendre sa cousine. La rencontre a été filmée par les invités. Regardez la réaction de la petite chanceuse...

Sur cette courte séquence publiée sur Youtube la semaine dernière, on aperçoit Jennifer Lopez hilare, visiblement très contente d'avoir réussi son coup. On assiste à un échange amical entre Cristiano et la diva latina. Cette dernière lui explique que Tiana est sa fan numéro un. Elle serait totalement obsédée par le footeux le plus sexy de la planète.



"Elle te regarde à chaque fois que tu joues, elle ne peut rien faire d'autre quand elle est devant un match, c'est un truc de dingue... elle loupe même son travail pour te voir à la télé ! ", lui explique Jennifer. Là, flatté, CR7 réplique du tac au tac avec beaucoup d'humour : " Elle a bon goût ! "