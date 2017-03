Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jennifer Lopez déjà proche de sa belle-famille ! Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mars 2017 à 17:31 | | 0 commentaire(s)| Un mois après s'être séparée de Drake, Jennifer Lopez pose avec la soeur d'Alex Rodriguez, son nouveau compagnon.

Alors que les fans de Jennifer Lopez ont à peine eu le temps de se remettre de sa rupture avec le rappeur Drake, la bomba latina est déjà recasée. Le 8 mars dernier, nous avons appris qu'elle avait désormais une relation avec Alex Rodriguez, une star de baseball de 41 ans qui joue dans l'équipe des Yankees. Le magazine People rapporte que selon une source, la chanteuse ne veut pas s'emballer, mais que les choses vont tout de même très vite entre les deux amoureux. "Il a déjà rencontré sa famille et elle aime le fait qu'il soit père. Elle est toutefois consciente que c'est un homme à femmes et elle fait attention. Pour l'instant, c'est amusant. Elle était célibataire et elle apprécie sortir avec lui", explique un proche.

Jennifer Lopez aussi a rencontré la famille d'Alex Rodriguez. C'est avec Susy Dunand, agent immobilier et soeur de son petit copain, que la star a posé sur Instagram ce week-end. "Un vendredi comme les autres", a ironisé Susy sur le réseau social en postant la photo avec le hashtag "miscuñis", un mot affectueux qui signifie "belle-soeur" en galicien. L'héroïne de la série Shades of blue se verrait déjà vieillir avec son nouveau compagnon... Leur histoire va-t-elle durer ?



source: Yahoo





