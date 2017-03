Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jennifer Lopez : son fils de 9 ans aimerait qu’elle soit un peu moins dénudée sur scène Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2017 à 19:53 | | 0 commentaire(s)| Jennifer Lopez impressionne tout le monde par ses courbes affolantes, mais son fils aimerait bien qu’on soit moins impressionnés et qu’elle soit moins affolante.

À 47 ans, Jennifer Lopez n’a pas à rougir de sa silhouette. Elle peut s’afficher avec un décolleté incendiaire, partager un instant sexy dans sa chambre à coucher ou dévoiler ses formes dans un cliché digne de Kim Kardashian, et à chaque fois, la température de la planète gagne quelques degrés. Il y a néanmoins une personne qui n’apprécie pas vraiment ces images et qui voudrait que la chanteuse aille se rhabiller. Cette personne, c’est son fils Max qui a fêté ses neuf ans il y a quelques jours. Comme l’a dévoilé Jennifer Lopez lors d’une interview publiée par AOL, les tenues affriolantes qu’elle arbore pendant ses spectacles ne plaisent pas du tout au garçonnet : « Maman, pourquoi tu ne portes pas de pantalons pendant tes spectacles ? Tu devrais porter des pantalons plus souvent… »

Plus habituée aux bodys scintillants, aux combinaisons transparentes et aux robes très fendues qui mettent ses formes en valeur, Jennifer Lopez a indiqué qu’elle avait rétorqué à son fils : « On n’est pas mariés ! », avant de préciser qu’il avait toujours été « très possessif ». J-Lo a tenté de lui faire comprendre qu’en tant qu’artiste, jouer sur son image sexy, ça faisait aussi partie du métier…





Accueil Envoyer à un ami Partager