Jennifer Lopez : toujours aussi sexy à 47 ans !

Jennifer Lopez n'a décidément rien à envier à ses pairs. La chanteuse et actrice de 47 ans dévoile son corps sans complexe sur les réseaux sociaux. Jeudi 22 juin encore, l'ex de Marc Anthony enflammait la toile avec une photo d'elle prise en face du miroir avec son smartphone. Vêtue d'un pantalon ample et d'un crop top qui laissait dévoiler ses abdos en béton !



De quoi marquer les esprits des internautes qui saluent sa routine sportive et sa détermination à rester en forme malgré le temps qui passe... et la naissance de ses deux enfants. En effet, Jennifer Lopez est maman des jumeaux Max et Emme, âgés de 9 ans. Dans l'émission Good Day New York, elle confiait en novembre 2016 à propos de leur quotidien. "Nous n'avons pas une vie normale, mes enfants ne sont pas des enfants normaux. Je ne suis pas normale, donc ma vie ne l'est pas non plus, j'ai fini par accepter ça."



Une vie sentimentale mouvementée



Côté amour, Jennifer Lopez s'était rapprochée du rappeur Drake avant de mettre le grappin sur Alex Rodriguez, un joueur de baseball américain d'origine dominicaine âgé de 41 ans, soit six ans de moins que sa belle. Et entre eux, tout semble aller pour le mieux. "Elle aime les choses simples, je veux dire, c'est une personne très très simple, a confié le sportif à la télévision américaine en mars dernier. Elle adore la famille, c'est une super soeur et une super fille."