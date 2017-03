Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jennifer rescapée d’un terrible accident de la route qui a fait 1 mort et 2 blessés graves cette nuit Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2017 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|

Jenifer rescapée d’un terrible accident de la route qui a fait 1 mort et 2 blessés graves cette nuit Plus La chanteuse Jenifer a été victime d’un gravissime accident de la route survenu cette nuit et qui a fait un mort et deux blessés grave.

Hier soir à 20 heures, Jenifer se produisait sur la scène bruxelloise du Cirque Royal. Après avoir enchanté ses fans et fait danser la salle, la chanteuse et son équipe ont pris le chemin du retour, direction Paris.

Selon des informations Europe 1, c’est lors de ce trajet que le mini-bus au bord duquel se trouvait Jenifer et ses musiciens a eu un grave accident de la route. Alors que leur véhicule se trouvait sur l’autoroute A1 au niveau du village de Chamant, situé dans le département de l’Oise à quelques kilomètres de la ville de Senlis, il a violemment percuté une voiture arrêtée, tous feux éteints, sur le bas côté de la route. Un choc extrêmement violent au bilan humain malheureusement très lourd.

Toujours selon la radio, la passagère arrière de la voiture était une jeune femme âgée d’environ vingt ans qui n’a pas survécu à la collision. Elle se trouvait dans le véhicule avec deux hommes, tous deux assis à l’avant de la voiture, et ont été gravement blessés dans le choc.

Jenifer et ses musiciens seraient pour leur part tous sains et saufs, bien que très profondément marqués ce terrible accident.



source: Yahoo





