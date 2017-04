La rumeur court depuis un certain temps main­te­nant. Jessica Biel serait-elle enceinte de son second enfant avec Justin Timber­lake ? Cela fait plusieurs mois que cette infor­ma­tion se répand sur la Toile. Cette fois-ci, c’est Life&Style maga­zine qui relaie la bonne nouvelle, en annonçant que Jessica Biel vien­drait tout juste de l’ap­prendre elle-même. « Jess et Justin sont tous les deux très exci­tés parce que cela fait un an qu’ils parlent d’agran­dir la famille », a rapporté la source au maga­zine. « Ce n’est que le début », Jessica Biel et Justin Timber­lake ne voudraient pas s’ar­rê­ter à deux enfants. Selon le maga­zine, depuis que Justin Timber­lake serait papa, tout aurait changé. Cela l'aurait rendu humble. Le couple marié depuis 2012 parta­ge­rait les taches paren­tales équi­ta­ble­ment.



Leur premier enfant, Silas, va bien­tôt fêter ses deux ans le 8 avril. Il aurait appa­rem­ment très envie d’un petit frère. On attend le jour ou Justin postera une photo du ventre de son épouse sur Insta­gram, comme il l’avait fait pour Silas. A moins qu’il ne démente la rumeur, comme il l’a égale­ment déjà fait en octobre dernier, à l’oc­ca­sion de la première de son dessin animé Trolls.



Ne nous embal­lons pas trop vite, selon une deuxième source inter­ro­gée par GossipCop, il s’agi­rait d’une énième rumeur inven­tée par le maga­zineLife&Style