Jeunesse africaine, le Président Kagame s'adresse à vous !

Les Echos : Quel est votre message pour la jeunesse africaine ?



P.K.: Jeunes et vieux doivent travailler ensemble. Les vieux ne sont pas les ennemis des jeunes. Mais, il faut aussi donner aux jeunes des opportunités de se construire.



Mon message pour les jeunes, c’est de ne pas perdre espoir. Ils doivent comprendre et s’impliquer en politique.



Ne fuyez pas vos pays, car personne ne viendra le construire pour vous. Ceux chez qui vous partez, ne seront jamais avec vous. Même si vos dirigeants d’aujourd’hui ne sont pas des modèles, apprenez à être leaders.



Ne comptez pas non plus sur les ONG pour vous former en leadership. Apprenez de vos pays. Oui, il est permis d’aller étudier ailleurs dans les meilleures universités, mais, pour le reste, seul votre contexte local vous aidera à être leader chez vous. Vous êtes d’abord à vos pays, pas à l’Occident, pas aux ONG.



Propos recueillis à Kigali par

Alexis Kalambry / lesechos.ml