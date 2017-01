Jeunesses socialistes : Tanor Dieng dans la ligne de mire

Les Jeunesses socialistes du département de Dakar, le bureau du Secrétariat national à la vie politique du Mnjs, pour être précis, dans un communiqué, dit lancer un appel à tous ses camarades jeunes, femmes comme adultes à maintenir fermement leur mobilisation pour soutenir leurs camarades Bamba Fall Et Cie contre cette injustice, dans un dossier purement politique.



« Suite aux événements malheureux qui ont émaillé la réunion du bureau politique du 5 Mars 2016, et qu’aucun socialiste ne saurait cautionner, les camarades Serigne Mbaye THIAM et Abdoulaye WILANE avaient clamé sur tous les toits que les auteurs de cette agression étaient des nervis recrutés par des responsables du département de Dakar".



"Aujourd’hui, force est de constater que tous les camardes accusés dans cette affaire sont de vrais militants et responsables qui se sont investis depuis toujours pour la cause socialiste. Nous interpellons donc les accusateurs, sur les dénonciations calomnieuses et les invitent à citer les nervis qui ont saccagé la maison du parti », ont écrit Seydina Issa Laye Samb et ses camarades qui disent dénoncer au passage «l’acharnement dont sont victimes Bamba FALL, Birakane NDIAYE et tous les autres».



Source LES ECHOS