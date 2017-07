Jeux de la francophonie : Quatre joueurs rescapés du mondial U20, retenus

Ces quatre joueurs, les gardiens Lamine Sarr et Idrissa Niang respectivement de Dakar Sacré Cœur et de Diambars et les attaquants Akhibou Ly (CNEPS Excellence) et Ousseynou Niang (Diambars), n’étaient pas titulaires dans le groupe de performance éliminé par le Mexique (0-1), en huitième de finale du Mondial.



Les joueurs convoqués vont démarrer leur stage en direction du tournoi, ce samedi à l’institut Diambars de Saly Portudal, indique la Fédération sénégalaise de football, dans un communiqué.



Lors du tournoi de football des Jeux de la Francophonie qu’abritera la capitale économique ivoirienne, le Sénégal évoluera dans le groupe C en compagnie du Maroc, de l’Ile Maurice et du Gabon.



Quant au pays hôte, la Côte d’Ivoire, elle évoluera dans le groupe A avec le Burkina Faso, le Libéria et la Guinée.



Les deux autres poules sont les Poules B (Congo Brazzaville, Cameroun, Mali, Niger) et D (France, Canada-Québec, RDC, Haïti).



Voici la liste des joueurs convoqués : Lamine Sarr, Mohamed Diop et Maurice Valentin Gomis (DSC), Idrissa Ndiaye, Assane Beye, Ousmane Ba, Ibrahima Dramé, Ousseynou Niang (Diambars), Akhibou Ly et Richard Diong Mendy (CNEPS Excellence), Fostino Manga (Oslo FC), Ansou Sow (US Ouakam), Cheikh Ibnou Sarr et Pape Alioune Mbaye (Walydaan), Abdou Karim Diouf (Dakar Sporting Club), Pape Matar Sarr, Sambou Sarr (Génération Foot), Ibrahima Ndione (FC Merignac, France), Faly Ndaw (Teungueth FC), Moussa Kalilou Djité (Niary Tally).



Pour rappel, la capitale ivoirienne va accueillir les 8-es Jeux de la Francophonie, qui sont aussi sportifs que culturels.





APS