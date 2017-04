Jihad dans le Sahel, le Sénégal dans le viseur d'Iyad Ag Ghali Dans une interview accordée à une revue pro Al Qaida, le chef du groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans a dressé une liste de pays "ennemis" dont le Sénégal fait partie.

Quelques semaines après la constitution du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans annoncée le 3 mars dernier, son émir a accordé une entrevue à la revue hebdomadaire d'Al Qaida dans la péninsule arabique. Au cours de cette interview en arabe, Iyad Ag Ghali puisque c'est de lui qu'i s'agit, a indexé la France comme "l'ennemi historique de l'Islam et des musulmans" dans le Sahara.



Mais pour l'ancien chef d'Ansar Dine devenu commandant de la nouvelle de la nouvelle organisation djihadiste née de la fusion de quatre groupes dont le sien, Al Mourabitoum, AQMI dans le Sahara et la brigade du Macina, tous les pays alliés de la France dans ce qu'il appelle la guerre qu'elle mène contre les "Moudjahidines", sont aussi dans l'oeil du cyclone. Il a cité les Etats-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Tchad, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger mais aussi le Sénégal.



Mais il n'a pas été explicite sur la nature de l'aide qu'apporte le Sénégal à la France mais il est évident qu'il fait allusion au contingent sénégalais présent dans le nord et le centre du Mali.



