Joe Jackson conduit aux urgences après un accident de la route

Joe Jackson a été victime d'un accident de la route à Los Angeles. Conduit aux urgences, le père de Michael Jackson a rassuré ses fans à sa sortie de l'hôpital.



Après Venus Williams, c'est au tour de Joe Jackson d'être impliqué dans un accident de la route. Ce vendredi 30 juin, le père de la légende Michael Jackson a été conduit d'ur­gence dans un hôpi­tal de Las Vegas. Selon une infor­ma­tion du média américain TMZ, ce dernier a été victime d'un acci­dent de la route alors qu'il se trou­vait sur le siège arrière d'un véhi­cule.



La voiture, conduite par son assis­tant, a été percutée par une autre qui lui aurait grillé la prio­rité. Comme l'in­dique le constat de la police, le conduc­teur fautif a été rappelé à l'ordre par les agents dépêchés sur les lieux, et n'a pas adopté un comportement agressif. Joe Jack­son a immé­dia­te­ment été emmené à l'Uni­ver­sity Medi­cal Center de Las Vegas, pour subir des tests après avoir signalé une douleur au dos.



Il donne de ses nouvelles sur Twitter



L'octogénaire a été libéré quelques heures plus tard. Joe Jackson a rassuré ses fans sur Twit­ter, en publiant plusieurs clichés de lui-même ainsi que le message suivant sur son site internet : "Tout le monde va bien. Dieu merci", a-t-il écrit avec une photo de lui-même et de ce dernier.



Mr. Jackson was in a minor car accident, but nothing happened to him. Not a scratch and he is safe and healthy. #teamJackson.