John Aldridge : « Si Sadio Mané jouait contre Manchester United, je suis confiant que nous gagnerions ce match »

L’absence de Sadio Mané parti pour la CAN 2017 au Gabon impacte sérieusement le dispositif tactique de son entraineur Jurgen Klopp surtout de la 21e journée contre Manchester United soldé par un match nul.



« Un nul 1-1 avec Manchester United n'est pas un mauvais résultat, mais c'est un match nul qui se sent comme une défaite », a déclaré l’ancien attaquant des Reds et qui s’empresse d’ajouter : « Liverpool aurait confortablement battu Manchester United avec Sadio Mané ... et tactiquement Mourinho a montré le manque de classe »





« Si Sadio Mané jouait, je suis confiant que nous gagnerions ce match. Il se serait trouvé dans certaines positions dangereuses, a étendu leur ligne de fond encore plus loin et a profité de l'espace que nous avions dans la seconde » a soutenu John Aldridge.