John Dumelo : Il veut utiliser son intelligence pour gagner l'argent avec des femmes

Wontumi, le président régional du parti au pouvoir NPP de la région Ashanti au Ghana, affirme que l’acteur ghanéen John Dumelo gagne sa vie en couchant avec des femmes.



Il a fait cette révélation choquante, lors d’une interview accordée à la chaîne locale United Television (UTV).

Wontumi de son vrai nom, Benard Antwi Boasiako, a déclaré: "J’ai toujours dit qu’il est gourmand. Lorsque vous le regardez, il a l’air de quelqu’un qui veut travailler pour gagner sa vie".



"Il est trop intelligent, toujours sur Facebook pour attirer les femmes. Il veut utiliser son intelligence pour gagner de l’argent. Il prend de l’argent avec des femmes après avoir couché avec elles. Il est opportuniste, paresseux et criminel".



John Dumelo, âgé de 33 ans, a récemment fait la Une des médias ghanéens après que les agents de sécurité nationale l’ont arrêté, lorsqu’il tentait de modifier une des 200 voitures de l’État, dont le nouveau pouvoir affirme avoir constaté leur disparition du garage du gouvernement. Et plusieurs sources affirment que John était l’un des fervents partisans du précédent régime…



Ladite voiture, un V8 Toyota Land Cruiser noir avec numéro d’enregistrement GE 8118-16 a été retrouvée dans un garage d’Abelempke, à Accra.



Kwame Baffoe, superviseur du groupe de travail sur la récupération des biens de l’État, a révélé que John Dumelo sera arrêté, accusé et poursuivi pour avoir volé un véhicule d’État.