Johnny Depp ruiné... à cause de sa sœur ? Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2017 à 00:50

Ce n'est plus un secret, Johnny Depp est ruiné et doit d'importantes sommes d'argent. L'acteur s'est retourné contre ceux qui géraient sa fortune les accusant de mauvaise gestion, mais il se pourrait que ce soit une autre personne qui soit à l'origine de sa ruine. En effet, une ancienne employée de l'entreprise, The Management Group, a confié que Johnny Depp n'avait jamais été au courant de sa situation financière, et que c'est sa soeur, Christi Dembrowski, qui avait dépensé autant d'argent.

Selon les informations de cette ancienne employée, la soeur de l'acteur avait accès à la fortune colossale de son frère et aurait même intimidé les directeurs financiers afin que ceux-ci la laissent dépenser tout ce qu'elle voulait dépenser. Elle aurait ainsi payé le mariage de sa fille, mais aussi ses vacances. Ses explications ? Elles sont plutôt surprenantes : "Mon argent est son argent, et son argent est mon argent." Les avocats de The Management Group ont cependant accusé cette ancienne employée d'avoir menti : "Elle est animée par la colère et la vengeance, parce qu'elle a été licen­ciée il y a sept ans. Tout ce qu'elle dit, ce sont des mensonges." Il n'en reste pas moins que Johnny Depp doit aujourd'hui rembourser près de 40 millions de dollars.



